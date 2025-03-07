Günde 130 hastaya bakan hekim istifa etti: "İlaç sektörünün sekreterliğini yapıyoruz"

Kamuda çalışan Dr. Abdullah Kesgin sosyal medya hesabından istifasını duyurduğu videoda, sağlık sisteminin işleyişine olan inancını kaybettiğini ve artık dayanamayacağını söyledi.

"Yöneticiler günü kurtarmak üzerine plan yapıyor"

Kesgin, videoda şunları söyledi:

"İnanmadığım bir işi yapmaya zorladılar beni. Yöneticiler günü kurtarmak üzere plan yapıyorlar. Bir hastaya ancak 20 dakika ayırabilirsem onun neler yapacağını, nasıl hareket edeceğini anlatabilir, muayene edebilirim. Hadımköy’de bir sağlık ocağına re’sen atadılar. Günde 130 hasta, muayene süresi üç dakika. Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım.

Sırtını mı dinleyeceğim, karnına mı bakacağım, diyet mi anlatacağım? İnanmadığım işi ben yapmayacağım. Belki tıbbiyeye, tıbba, mesleğime ilaç sektörü inanmıyor, yöneticiler de inanmıyor. Ben mesleğime inanıyorum."

"Hekimlik bu değil"

Sözlerinin devamında doktorların hastalarla yeterince ilgilenemediğini ve sağlık hizmetlerinin giderek reçete yazmaya indirgendiğini belirten Kesgin, "İlaç sektörünün sekreteri olmam bekleniyor. Hasta gelecek, ilacını yazıp göndereceğim. Oysa hekimlik bu değil" ifadelerine yer verdi.