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Güngören'de yıkım esnasında bina çöktü! 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında

Güngören'de yıkım esnasında kısmen çöken binada 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları devam ederken 1 işçinin çıkarıldığı bildirildi. İşçi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Güngören'de yıkım esnasında bina çöktü! 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında
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Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. Binada çalışan işçilerin göçük kaldı. İşcilerden biri göçük altından çıkarılırken, diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

2 işçi göçük altında kaldı

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.  

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi göçük altından çıkarıldı

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarıldı. Çöken binadan çıkarılan Ümit Kurt isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

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