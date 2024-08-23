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Gürsel Erol'dan THY'ye Elazığ tepkisi: Derhal bu yanlıştan dönmeli

THY'nin Elazığ'daki müdürlüğünün önce şube müdürlüğüne dönüştürülüp ardından Muş'a bağlanmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Gürsel Erol, THY'ye yanlıştan dönmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Gürsel Erol'dan THY'ye Elazığ tepkisi: Derhal bu yanlıştan dönmeli
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Elazığ'da uzun yıllardır hizmet veren müdürlüğünü önce şube müdürlüğüne çevirerek Malatya'ya bağladı. Daha sonra ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler gerekçe gösterilerek Malatya'yı da Muş'a bağladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, karar sonrası açıklama yaparak THY'ye bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

Erol, “İlimiz birçok bölge müdürlüğünü de bünyesinde bulundurarak tüm bölgesine hizmet vermektedir. Aynı zamanda Elazığ'da yetişen birçok bürokratımız da ülkemizin önemli kuruluşlarında ciddi işler yapmaktadır. Bu doğrultuda böylesine kadim ve konumu açısıyla stratejik bir kente yapılan bu haksızlık çok büyük bir yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmesi adına THY'ye çağrıda bulunuyorum. Elazığ'ın Muş iline bağlanması asla kabul edilebilir değildir. Bu yanlış ve hatalı kararın hemşehrilerimizin nezdinde silinebilmesinin tek yolu da THY'nin Elazığ'a hemen bölge müdürlüğü açmaktır. Sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.'' dedi.

 

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