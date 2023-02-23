Haluk Levent açıkladı: Ahbap'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin yapılan bağışlar nedeniyle hedefe konulan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Ahbap derneğinin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı.

Haluk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24 Bilginize" ifadelerini kullandı.