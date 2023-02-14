Bahçeli'nin sözlerine Haluk Levent'ten yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, grup toplantısında Ahbap ve Babala TV'yi eleştirerek, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır ki 'Ahbapçılar' ve 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır?" diye konuştu.

Bahçeli'nin sözlerine Ahbap’ın başında bulunan Haluk Levet, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Haluk Levent, “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz” ifadelerini kullandı.