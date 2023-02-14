  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bahçeli'nin sözlerine Haluk Levent'ten yanıt
Takip Et

Bahçeli'nin sözlerine Haluk Levent'ten yanıt

Haluk Levent, Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili kendisinin yanlış yönlendirilmiş olabileceğini belirterek, "Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, grup toplantısında Ahbap ve Babala TV'yi eleştirerek, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır ki 'Ahbapçılar' ve 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır?" diye konuştu.

Bahçeli'nin sözlerine Ahbap’ın başında bulunan Haluk Levet, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Haluk Levent, “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Ahbap ve Babala TV'yi eleştirdiBahçeli, Ahbap ve Babala TV'yi eleştirdiGündem

 

Deniz Baykal'a CHP Genel Merkezi'nde tören

Türkiye Haberleri

Deniz Baykal'a CHP Genel Merkezi'nde tören
Bahçeli: Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir

MHP Haberleri

Bahçeli: Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye MHP