Hande Fırat ekranlara çıkmadı: CNN Türk'e Erdoğan'lı fotoğrafla sitem etti!

CNN Türk'te "Gece Görüşü" programını sunan Hande Fırat neden ekranlarda olmadığı sorularına yanıt verdi.

28 Temmuz tarihli program yayınına çıkmayan Fırat, sosyal medyadan bunun sebebini açıklamıştı. Fırat, yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadığı "Badi" isimli köpeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yayına çıkmadığını söylemişti. Ancak Fırat, bu tarihten sonraki programlarda da ekranda görünmedi.

Hande Fırat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı yayının fotoğrafını paylaşan Fırat CNN yönetimine sitem etti.

Fırat "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" ifadelerini kullandığı paylaşımını bir süre sonra sildi.