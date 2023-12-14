Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet-Gelecek grubu düştü

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti.

Bitmez'in vefatıyla TBMM'de 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düşmüş oldu.

Bir siyasi partinin TBMM'de grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.