Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı, ortalama kazancı ortaya çıktı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, dijital platform olan Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi.

"Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" diyen Kaya, ödediği vergi miktarına ilişkin de "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" diye konuştu.

Ödediği vergi, Kaya'nın yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.