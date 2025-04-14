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Hatay'da "kuduz" paniği: Mahalle karantinaya alındı

Hatay - Dörtyol’da fabrika bahçesinde beslenen köpekte başka bir köpeğin saldırısına uğradıktan sonra kuduz tespit edilince mahalle kuduz karantinasına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da "kuduz" paniği: Mahalle karantinaya alındı
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Hatay – Dörtyol ilçesinde bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre 27 Mart'ta Dörtyol Belediyesi sınırlarındaki Özerli Mahallesi'ndeki fabrikada beslenen köpek ile yoldan geçen sahipsiz köpek birbirine saldırdı.

İşçilerden 46 yaşındaki G.F.T, köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada yaralandı.

Olaydan sonra sahipsiz köpek kaçtı, fabrikadaki köpek ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.

Ekipler, iki gün önce ölen fabrikadaki köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine mahalleyi "Kuduz Riskli Alan" ilan edip karantina uygulaması başlattı.

Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

Aşı yapılan G.F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve takip edildiği öğrenildi.

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