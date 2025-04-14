Maçta “Doğal olan normal doğum” pankartı: Bakan Memişoğlu: Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle başlayan "normal doğum" teşviklerine ilişkin olan paylaşımlar yeşil sahalara da taşındı.

Son olarak dün akşam Sivasspor'un Fenerbahçe ile bugün yaptığı maç öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması kadın örgütlerinin ve kadın siyasetçilerin tepkisini çekti.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan tepkileri "normal" buldu

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" mesajına, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.