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Hatay’da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde, kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Hatay’da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor
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Hatay’da kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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