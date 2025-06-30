Hatay’da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor
Hatay’ın Antakya ilçesinde, kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
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Hatay’da kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor
Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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