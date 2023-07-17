Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek

Canan SAKARYA / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öncelikli gündemini ekonominin oluşturduğu Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan üç günlük Körfez turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de iş forumları da düzenlenecek.

Erdoğan, 17 Temmuz’da Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumuna Cidde’de, 18 Temmuz’da Katar-Türkiye İş Forumu’na Doha’da, 19 Temmuz’da BAE-Türkiye İş Forumu’na Abu Dabi’de katılacak. Körfez turunda ilk önce Suudi Arabistan’a gidecek olan Erdoğan, burada Kral Selman Bin Abdülaziz Al Suud’la bir araya gelecek. İkinci durağı Katar’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek olan Erdoğan, Körfez turunu BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile yapacağı görüşme ile tamamlayacak.

200’den fazla iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Körfez turunda enerji, sağlık, gıda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, ulaşım, finans, lojistik, e-ticaret sektörlerinde işbirliği ve karşılıklı yatırımlar ele alınacak. Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırımın gelmesi hedefl eniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası “Bu ziyarette umutlarımız var. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Körfez ülkelerine ziyarette bulundular. Ziyarete ilişkin Meclis Plan Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz, körfez ülkelerinden ‘para arandığına’ ilişkin eleştirileri yanıtlarken, “Elbette dış kaynağa ihtiyacımız var. Burada sıcak paradan bahsetmiyorum. Proje bazlı, ‘doğrudan sermaye yatırımı’ dediğimiz, kalıcı, üretime, istihdama, ihracata güç verecek projeleri arzu ediyoruz” açıklaması yapmıştı.