"Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi
2019'da yapılan İBB Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı. Gezgin, 60 saatlik gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
23 Haziran 2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı üniversite öğrencisi Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınmıştı.
Gezgin'in kardeşi bugün abisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisinin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiğini duyurdu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak,hukuk,adaleti savunan bir aile olarak Berkayımızın yanındayız. Soran, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."
Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda…— Berkay Gezgin (@berkaygezginn) March 25, 2025
Avukatı: Suçlamayı bilmiyoruz
Konuya ilişkin ilk paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, "Ekrem İmamoğlu’na 'Her Şey Çok Güzel Olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullanmıştı.
Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 23, 2025
Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.
Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest… pic.twitter.com/nY5NrUbfwB
"Derhal serbest bırakılsın"
Gezgin'in avukatı Çiçek, bugün sosyal medya hesabından müvekkilinin adliyeye sevk edildiğini doğrulayarak derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı olan 22 yaşındaki pırıl pırıl kardeşimiz Berkay Gezgin adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçti. Savcılık sorgusunun ardından süreç belli olacak.— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 25, 2025
Berkay Gezgin derhal serbest bırakılsın. pic.twitter.com/e371ysSH2I