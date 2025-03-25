"Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı Berkay Gezgin, adliyeye sevk edildi

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı üniversite öğrencisi Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınmıştı.

Gezgin'in kardeşi bugün abisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisinin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak,hukuk,adaleti savunan bir aile olarak Berkayımızın yanındayız. Soran, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda… — Berkay Gezgin (@berkaygezginn) March 25, 2025

Avukatı: Suçlamayı bilmiyoruz

Konuya ilişkin ilk paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, "Ekrem İmamoğlu’na 'Her Şey Çok Güzel Olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.



Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.



Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest… pic.twitter.com/nY5NrUbfwB — Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 23, 2025

"Derhal serbest bırakılsın"

Gezgin'in avukatı Çiçek, bugün sosyal medya hesabından müvekkilinin adliyeye sevk edildiğini doğrulayarak derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.