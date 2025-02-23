HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası

HKP lideri Nurullah Efe hakkında, partisinin yayın organı Halkın Kurtuluş Yolu gazetesinde yer alan bir makale nedeniyle açılan dava, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Efe duruşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini savunduğunu ifade ederek, "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" şeklinde konuştu.

Savcı, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti

Cumhuriyet savcısı, sanık Nurullah Efe'nin cezalandırılmasını talep etti.

Kararını veren mahkeme, Efe'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezası uyguladı. HKP Lideri Efe, mahkemeden beraatini talep etmediğini, yaşının 80'e gelmesine rağmen her türlü cezayı çekmeye hazır olduğunu belirtti.

Önceki cezalar ve siyasi yasak

Efe, daha önce de benzer suçlamalar nedeniyle yargılanmış ve toplamda 14 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile siyasi yasaklar almıştı. Bu cezaların istinaf aşamasında olduğu belirtildi.