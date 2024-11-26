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HSK, 1659 hakim ve savcının görevde yükselme kararlarını yayınladı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede 1659 kişi yer aldı.

Haber Merkezi
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HSK, 1659 hakim ve savcının görevde yükselme kararlarını yayınladı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Bu listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin kararında, Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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