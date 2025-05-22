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HSK üyeliklerine yapılan seçim Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nun HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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HSK üyeliklerine yapılan seçim Resmi Gazete'de yayımlandı
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"Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine beş ismi seçti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 21 Mayıs 2025 tarihli TBMM kararına göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu’nun 18 ila 20’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni HSK üyeleri belirlendi.

HSK üyeliklerine seçilen isimler şöyle:

Fuzuli Aydoğdu (Yargıtay Üyesi), Hakan Yüksel (Yargıtay Üyesi), Seyfi Han (Yargıtay Üyesi), Cengiz Aydemir (Danıştay Üyesi), Alişan Tiryaki (Avukat)

CHP, TBMM’de HSK üyelerinin belirlenmesinde Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak sonucu Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

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