Hukukçular yanıtladı: İmamoğlu tutuklanırsa ne olacak, İBB'ye kayyum atanacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile önce Ankara’da parti genel merkezinde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle olağanüstü bir toplantı yaptı sonra İstanbul’a gitti. İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evinin ardından Özgür Özel, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

“Ekrem Başkan’a emanet edilen İBB’ye sahip çıkacağız. Buradayız bir yere ayrılmıyoruz” diyen CHP lideri, seçimlerin boykot edilmesi seçeneğine ilişkin “Bugün sineyimillete gittiğinizde, milletvekillerinizi istifa ettirdiğinizde Meclis için yapılan yeni seçime de girmeyeceksiniz. Sizin yerinize o koltukların tamamını doldururlar. Alanlar Anayasa’yı referandumsuz değiştirme çoğunluğunu elde eder. Bunlara bu imkân verilir mi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykotu meselesi önümüzde” yorumunda bulundu.

İBB'ye kayyum atanacak mı?

Soruşturmayı Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren hukukçular, suçun terör kapsamında olması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesine kayyum atanabileceğini belirtti.

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, örgüt kurucusu ve yöneticisinin, örgütün işlediği tüm suçlardan, fiilen katılmasa veya eylem üzerinde ortak hâkimiyet kurmasa dahi sorumlu olacağını kaydetti.

TCK’ya göre örgüt kurmanın cezasının 4 ile 8 yıl, silahlı örgüt olması durumunda da ise cezanın 7,5’ten 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ifade eden Epözdemir, kayyum tartışmalarını ise şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bir belediye başkanı adi bir suçtan tutuklanır ve İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırma kararı verilirse Belediye Meclisi içinden yerine başka biri görevlendirilir. Ancak terör suçlarında dışarıdan kayyım atanabilir.

Gözaltı sonrasında İmamoğlu hakkında bir tutuklama kararı söz konusu olursa İçişleri Bakanlığının görevden uzaklaştırma kararı beklenmeden de otomatik olarak dışarıdan kayyum ataması yapılabilir."