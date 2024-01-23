Hülya Yiğitalp'in oğlu yaşamını yitirdi

Eski ses sanatçısı, oyuncu, manken Hülya Yiğitalp'in en büyük oğlu kıdemli fırlatma mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey, Amerika’da yaşamını yitirdi.

California’nın Santa Barbara Lehri’nde Orcutt adlı yerin yakınlarında meydana gelen olayın çok sayıda aracın çarpışması sonucu oluşan zincirleme kaza ile olduğu ortaya çıktı. California’da gündeme oturan kazada kaç kişinin öldüğü ve yaralandığının açıklanmadığı ve kazanın kesin nedeninin ise halen araştırıldığı kaydedildi.

HÜLYA YİĞİTALP KİMDİR?

Hülya Yiğitalp 27 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bir dönem mankenlik yapan Hülya Yiğitalp aynı zamanda oyuncu ve ses sanatçısıdır. Yiğitalp 35 yaşında mesleğinin en zirvesindeyken aşık olmuş, evlenerek mesleği bırakıp Adanaya yerleşmişti. Hülya Yiğtalp'in Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu olan ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp İstanbul’da yaşıyor.