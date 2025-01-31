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İBB Başkanı İmamoğlu’nun ifade vereceği savcı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade vereceği savcı değişti. Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ise hafta içinde izne çıktığı ifade ediliyor.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun ifade vereceği savcı değişti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son sekiz günde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişi ile ilgili sözleri sebebiyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda çok önemli iki gelişme yaşandı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti.

Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı.

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