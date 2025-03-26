İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu

İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim bugün belli oldu. CHP'li Nuri Aslan İBB Başkan Vekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekiliği seçimi İBB Meclisi'nde yapıldı. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

İlk tur sonuçları

CHP adayı Nuri Aslan: 173 oy

AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul: 123 oy

Atılan 5 oy geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonuçları

Nuri Aslan: 177 oy

Zeynel Abidin Okul: 125 oy

CHP'nin adayı Nuri Aslan ve AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul'un yarıştığı seçimde, ilk iki turda 3’te 2 çoğunluk sağlanamazken, 3. tura geçildi. 3. turda salt çoğunluk yeterli oldu.

Çoğunluk CHP'deydi

CHP 176 üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyordu.

CHP’li 185 olan meclis üyesinden İmamoğlu ve dört ilçe belediye başkanı ile beş meclis üyesi tutuklu bulunuyor.

Nuri Aslan kimdir?

Nuri Aslan, Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.