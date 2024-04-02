İBB Meclisi'nde hangi parti kaç sandalye kazandı?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,14'ünü alarak (4 milyon 432 bin 862 oy) ikinci kez belediye başkanı seçildi. CHP ayrıca İstanbul'un 26 ilçesinde kazanırken 13 ilçeyi de AK Parti aldı. Bir önceki dönem Cumhur İttifakı'nın çoğunluk olduğu İBB Meclisi'nde ağırlık CHP'ye geçti.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından yaptığı paylaşımda İBB Meclisi'ndeki partilerin sandalye sayılarına dair son verileri aktardı:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:

* CHP: 184

* AKP: 130

* MHP: 2

İstanbul’a hayırlı olsun."