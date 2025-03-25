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İBB soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında üç şirket hakkında daha karar çıktı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi.

Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İmamoğlu'nun şirketine de el konulmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.

 

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