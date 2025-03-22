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İBB soruşturması: Provokatif paylaşımda bulunanlara gözaltı sayısı artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 66'ya çıktı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: Provokatif paylaşımda bulunanlara gözaltı sayısı artıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 66'ya çıktı.

Halkı sokağa çağıranlar hakkında çalışma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis adreslerde arama yapıyor

Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 10 zanlı daha gözaltına alındı. Ekipler, 48 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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