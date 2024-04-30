İBB’den 1 Mayıs duyurusu: Otobüsler ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Çarşamba günü valiliğin ‘yasak’ kararı sebebiyle toplu ulaşımda düzenlemeye gitti.

Metro ve şehir hatlarında bazı seferler yapılamayacak. Metrobüs hattında bazı duraklar kullanılamayacak.

İETT aksama yaşanmaması için ek seferler düzenleyecek. İBB’nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs’ta ücretsiz olacak.

Bazı metrobüs duraklarında indi- bindi yapılamayacak

İstanbul Valiliği’nin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları’nın seferlerinde değişiklik yapıldı.

İETT, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar gereği metrobüs hattında Çağlayan – Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapamayacak.

Ek seferler düzenlenecek

Otobüs hatlarında seferlerine, planlandığı şekilde devam edecek. Kapatılacak yollar sebebiyle oluşabilecek yoğunlukları bertaraf etmek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.

İstanbul Valiliği’nin tedbirleri gereğince toplu taşım seferleri aşağıdaki gibi olacak:

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren

1. M2 Yenikapı –Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakların sefere kapatılacak.

2. Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri yapılamayacak.

3. İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri olmayacak.

4. Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferleri valilik kararıyla yapılamayacak.

5. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılacak.

6. M7 Mahmutbey - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.

7. Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak kullanılacak. Yine valilik kararıyla Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınamayacak

8. T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak çalışacak. Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınamayacak. 9. Valilik kararı sebebiyle Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Şehir hatlarında da düzenleme

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

1. Valilik kararı serbestler, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması mümkün olabilecek.

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınamayacak.

2. Adalar’a yapılan karşılıklı seferler devam edecek.

3. Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürecek, ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler valilik kararıyla yapılamayacak.

Araç park yasağı

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 05.30 itibariyle, İstanbul valiliğinin aldığı karar gereğince, İspark’ın işlettiği Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak. Araç parklarına müsaade edilmeyecek.

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmeyecek.