İBB'den İSPARK veri sızıntısı iddialarına yanıt: Kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

2019 Yerel Seçimlerinden altı ay sonra İSPARK Otopark sistemine kayıtlı kişisel bilgilerin İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ismi belirtilmeyen özel bir şirket tarafından talep edildiği ve söz konusu veriler usulsüz bir şekilde paylaşıldığı öne sürüldü. Bu veriler arasında vatandaşların kişisel bilgilerinin yanı sıra araç ruhsatı ve abonelik verilerinin de yer aldığı iddia edildi.

"Yalanlar ve Gerçekler"

İBB’ye bağlı olduğu bilinen "İBB Tekzip" isimli X hesabından “Yalanlar ve Gerçekler” başlığıyla yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddialar yalanlandı.

İddialara verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

"İSPARK’ın iddiaya konu tarihlerde o dönemki ismiyle Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü, Pazarlama ve Abonelikler Şefliği birimine, abonelik ve ruhsat bilgilerinin paylaşılması ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir.

Belirtilen tarihte; basılı halde saklanan araç ruhsatları ve abonelik bilgileri online sisteme geçilmediği için dijital sisteme aktarılmamıştır.

Böyle bir dönemde söz konusu verilerin dijital olarak paylaşılmış olması teknik olarak zaten mümkün değildir. Dolayısıyla İSPARK’ın otomasyon sisteme kayıtlı plaka ve kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."