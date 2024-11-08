İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif komisyondan geçti

Ruhsatsız silaha 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yetkisiz çakarlı araç kullananlara verilecek ceza 192 bin liraya kadar çıkabilecek. Cezasızlık algısının önüne geçilecek.

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda ele alındı.

Ruhsatsız silahın cezası artıyor

Teklifle, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Silah parçalarını yasadışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Amaç, silah parçalarının terör ve diğer suç örgütlerinin eline geçmesini önlemek Düzenleme ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla yükselebilecek.

Yetkisiz çakar kullanımına ceza

Teklif ile, yetkisiz çakar kullanmanın cezası da caydırıcı hale getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek.

Suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek,, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

Düzenleme kapsamında emniyet mensuplarının Polis Yardım Sandığı ile ikinci bir emekli maaşı almalarına da imkan sağlanacak. Sandığa katılım isteğe bağlı olacak.