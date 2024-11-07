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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Gümrük Birliği ve vize serbestisi vurgusu

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu kaydetti.

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