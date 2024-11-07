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Çin'in döviz rezervleri ekimde geriledi

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, ekimde 3 trilyon 261 milyar dolara gerilediği bildirildi.

AA
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Çin'in döviz rezervleri ekimde geriledi
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ekim ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ekim sonunda önceki aya göre 55,3 milyar dolar azaldı.

Eylül ayına kıyasla yüzde 1,67 gerileyen rezervlerin toplam değeri ise 3 trilyon 261 milyar dolar oldu.

Açıklamada, ekimde ABD doları endeksinin yükseldiği, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının düştüğü belirtilerek, döviz rezervlerindeki azalmanın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri 11 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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