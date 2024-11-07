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Audi binlerce işten çıkarma planlıyor

Audi üretim dışındaki alanlarda binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Audi binlerce işten çıkarma planlıyor
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Alman otomobil üreticisi Audi, üretim dışındaki işlerde kesintiye giderek orta vadede işgücünü azaltmayı planlıyor. Bu kararla binlerce kişinin iş pozisyonu risk altına girdi.

Manager Magazin'in haberine göre, işten çıkarmaların şirkette 2.000'den fazla işin gidebileceği geliştirme alanı gibi dolaylı işler olarak adlandırılan işlere odaklanacağı belirtildi.

Şirketin yaklaşık yüzde 15'lik bir azalma hedeflediği, sadece Almanya'da bu durum 4,500 dolaylı istihdamı etkileyeceği vurgulandı.

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