Almanya'daki siyasi krizin ardında 650 milyar euro var

ABD'de seçim sonuçlarının Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanması, gözleri Çin ve Avrupa'ya çevirmişti. Birçok sorunla boğuşan AB’de en büyük ekonomiye sahip Almanya'da siyasi kriz dikkat çekti.

Sanayi devi Almanya’da Volkswagen gibi şirketlerde yaşanan üretimin durması gibi haberler yakından izlenirken, AB’nin son dönemde sorguladığı rekabetçilik gibi sorunların yanında Almanya’da istihdamın gerilemesi de siyaseti sarsıyor.

Ekonomi, siyaseti sıkıştırıyor

BloombergHT’nin aktardığına göre, Bundesbank'ın verilerinde, aralarında kimya devi BASF SE, otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen AG ve ev aletleri üreticisi Miele & Cie. KG gibi dev şirketlerin bulunduğu kaynaklar ülke dışına çıkarken, 2010 yılından bu yana 650 milyar Euro’nun (700 milyar dolar) üzerinde bir net sermaye çıkışı izleniyor. Bu sermaye çıkışlarının yüzde 40'ına yakını Olaf Scholz'un liderlik ettiği koalisyon döneminde gerçekleşince dikkatler siyasetin üzerinde yoğunlaşıyor.

ABD’de Trump'ın seçilmesi korumacı önlem vaatleriyle uzun süredir sıkıntı yaşayan ve siyasi çıkmaza giren Scholz'u zorluyor.

Yabancı sermaye için cazip değil

Almanya'da siyasi kriz ortamının temelinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji fiyatlarındaki yükseliş, teknolojik açıdan gelişmelere yetişememe, inovasyonda Çin ve ABD ile rekabet edememe, aşırı bürokrasi gibi nedenler şirketleri uzaklaştıran ve yabancı sermayeye de cazip görünmeyen koşullar oluşturuyor.

Volkswagen'in Almanya’daki yatırımlarını azaltması, Intel'in Almanya'nın doğusunda sübvanse edilen fabrikası projesinin sıkıntıya girmesiyle, ülkede sermaye çıkışları ana gündemi oluşturuyor.

Geriye düşecek

Alman Ekonomi Enstitüsü (ifo) Ekonomisti Christian Rusche, “Geçmişin Alman iş modeli bozuldu. Şirketler giderek başka yerlere bakıyor” derken, uzmanların değerlendirmelerine göre, Almanya yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcıları çekemezse, uzun süreli bir durgunlukla karşı karşıya kalacak. Gelişmiş sanayi ekonomileri içinde geriye düşme riski taşıyan AB’nin lokomotif ekonomisi, seçmenleri tedirgin ederek, daha fazla siyasi soruna gebe kalacak ve bu durum bir döngü halini alacak.

Bürokrasi sorunu büyüyor

Almanya’da bürokrasi büyük bir sorun halini alırken, Alman işletmeleri etkileyen yönetmelikler, yükü azaltmak için çıkarılan onca mevzuata rağmen, 10 yıl önce 34 bin sayfa kapsamında olurken, günümüzde yaklaşık 50 bin sayfaya çıkıyor.

Ifo tarafından 1.700'den fazla şirketle yapılan yakın tarihli bir ankette şirketlerin neredeyse yarısının bürokratik sorunlar nedeniyle son iki yıl içinde yurt içindeki projelerini ertelediğini ortaya koydu.