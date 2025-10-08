İçişleri Bakanlığı'ndan ihbar için "Gereği Yapıldı" uygulaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın güvenlik alanındaki yeni dijital projesini duyurdu.

Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelen ihbarların sonuçlarını “Gereği Yapıldı” başlığıyla paylaştıklarını hatırlatarak, bu anlayışı dijital ortama taşımak istediklerini belirtti.

"Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek"

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların, suç veya kural ihlallerini fotoğraf ve video ile doğrudan Bakanlığa iletebileceğini aktaran Yerlikaya, “Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapacağız; hem o hem de o ekranı izleyen herkes sonucu görecek” dedi.

Trafik güvenliğinin şehir yaşamının en kritik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Artık şehirler büyüdü. Yollarımız iyi, imkanlarımız var. Ancak kurallarla ilgili oyalanacak vaktimiz yok. Her gecikme can kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.