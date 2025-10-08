  1. Ekonomim
  Güllü'nün ölümünün sırrını çözecek bilirkişi heyeti incelemesine başladı (Video)
Güllü'nün ölümünün sırrını çözecek bilirkişi heyeti incelemesine başladı (Video)

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.

Güllü'nün ölümünün sırrını çözecek bilirkişi heyeti incelemesine başladı (Video)
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor.

Güllü'nün ölümünün sırrını çözecek bilirkişi heyeti incelemesine başladı (Video) - Resim : 2

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

Güllü'nün ölümünün sırrını çözecek bilirkişi heyeti incelemesine başladı (Video) - Resim : 3

