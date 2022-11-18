İçişleri Bakanlığının 2023 bütçe görüşmelerinde gerginlik

Görüşmelerde HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, 2015'ten bu yana HDP il, ilçe binaları ile mitinglerine 338 fiziki saldırının gerçekleştiğini, bu saldırıların bir kısmının yaralanmayla bir kısmının ölümle sonuçlandığını söyledi.

Dede, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in ayağının, basın açıklaması sırasında kolluk kuvvetlerince üç yerinden kırıldığını iddia etti.

Bu sözler üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Dede'ye, "İftira atıyorsun, siz bastınız ayağına. Siz kırdınız." karşılığını verdi.

Ayağa kalkan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın ellerini sallayarak Soylu'ya tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı. Soylu, Turan'a, "İndir elini, otur yerine." karşılığını verdi.

Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, HDP milletvekillerini, yerlerine oturmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Soylu, bu sırada HDP'li Turan'a, "İndir o elini, otur yerine terörist. Askeri, polisi suçlamayın." dedi.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer, uyarısını yineledi. Koçer, kendisinden adil olmasını isteyen HDP milletvekillerinin sakin olmalarını istedi.

İYİ Partili Cinisli: Kontrolsüz göç politikasıyla sınırlarımızın alay konusu olmasına katlanamayız

Bütçe üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, terörle mücadelenin, siyasi ihtirasları kaldıramayacağını söyledi.

Terörle mücadelede sınır güvenliğinin önemli bir ön koşul olduğunu dile getiren Cinisli, "Terörle mücadelede yapılan ilk hata, son hata oluyor. Bu yüzden terörle mücadelenin bazı altın kuralları var. Devlet, hudutlarımızı namus bilerek sahip çıkmakla görevli. Kontrolsüz bir göç politikası uygulayarak sınırlarımızın alay konusu olmasına katlanamayız." dedi.

Türkiye'nin 11 yıldır yaşadığı sığınmacı meselesinin milli güvenlik sorunu olduğunu savunan Cinisli, milyonlarca sığınmacının neden olduğu sorunların yanı sıra sınır güvenliğinin ortadan kalktığını ileri sürdü.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, güvenlik güçlerine saldırmak için Türkiye düşmanlarıyla aynı sipere girenlerin bulunduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede insan haklarına sonuna kadar saygılı olduğuna, tüm işlem ve eylemleri hukuk kuralları içinde yaptığına değinen Yıldız, "Terör örgütleri PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi emperyalizmin aparatlarıyla kesintisiz mücadele eden güvenlik güçlerimiz karşısında terör unsurları saklanacak yer arıyor. Binlerce terör elemanı Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmak zorunda kaldı. Terörün hareket alanı kısıtlandı, maddi destekleri azaldı, lojistik destekleri de kesildi. Bunlar bazılarının zoruna gidebilir." diye konuştu.

Yıldız, "savunma değil, taarruz" anlayışıyla derin ABD'nin bölgedeki oyunlarının bozulduğunu, terör örgütünün hareket kabiliyetini tamamen yitirmek üzere olduğunu kaydetti.

Ülkelerindeki zulümden kaçıp Türkiye'ye sığınanlara karşı Türk milletinin tutumunun ortada olduğunu hatırlatan Yıldız, Türk milletinin, tarihin hiçbir noktasında yabancı düşmanlığı yapmadığını, Türkiye'nin, zorda kalan insanlar için her zaman güvenli bir liman olduğunu vurguladı.

"Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşının 11'e indiğini savunarak, "Sayın Bakan, 'Her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalatçısını gözaltına alıyoruz' diye övünüyorsunuz, bunlar övünülecek iş mi? Ülkemde hiç uyuşturucu olmaması lazım." dedi.

Sınırların kevgire döndüğünü iddia ederek, terör eylemlerinin İstanbul'un göbeğindeki İstiklal Caddesi'ne kadar indiğini ifade eden Yokuş, "İstanbul, dünya uyuşturucu baronlarının ve mafya babalarının cirit attığı bir vilayetimiz haline gelmişse bunda sizin günahınız ve vebaliniz yok mu?" diye sordu.

Yokuş'un sözlerini tamamlamasının ardından araya giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sözünü uzatma, senin Genel Başkanı'nın resimlerinin ne olduğunu gösteririm. Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir." karşılığını verdi.

"Bu tayfanın ipleri, kökleri dışarıda"

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise "Terör örgütü PKK'nın can çekişme sürecinde olduğu için aynı odaklardan beslenen Türkiye düşmanlarının sesi çok çıkıyor. Biliyorlar ki son terörist yok edilene kadar bu güçlü irade durmadan, yılmadan onların alçak karalamalarına rağmen askeriyle polisiyle operasyonlarına devam edecek." dedi.

Amanos Dağları'nın terörden temizlendiğini, Cudi ve Munzur'un terör dışında haberlere konu olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, tarihi bir başarı. Terör destekleyici tayfa bu nedenle Sayın Bakanımıza saldırmaktadır çünkü bu tayfanın ipleri, kökleri dışarıda. 15 Temmuz'u kim planladıysa ipler aynı ellerde. Çok iyi biliyorlar ki terörü bitiren bir Türkiye'yi durdurmak imkansız hale gelecek. Bu nedenle yaklaşan seçim süreci öncesi tüm hain planlarını devreye sokacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimyasal silah iftirasının atılması, Mersin saldırısı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan katliam, burada verilmek istenen bir mesaj varsa bu mesajı devletimiz ters yüz edecek. Allah'ın izniyle hepsinin planlarını başlarına çalacağız."