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İfade Özgürlüğü Derneği/Yaman Akdeniz: Kısıtlama tamamen keyfi ve siyasi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, internet erişiminde kısıtlamalar getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, iktidarın halkın haber alma hakkını keyfi bir şekilde engellediğini belirtti. Akdeniz, bu durumun ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
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İfade Özgürlüğü Derneği/Yaman Akdeniz: Kısıtlama tamamen keyfi ve siyasi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden eylem, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirilmesiyle birlikte internet erişimi de kısıtlandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, İnternet Özgürlüğü İzleme Platformu Netblocks, Türkiye’den X, YouTube, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya platformuna erişimin kısıtlandığını duyurdu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden Yaman Akdeniz, şunları söyledi:

“Daha önce de ortada milli bir güvenlik sorunu yokken, Cumhurbaşkanı talebiyle ‘keyfi’ bir şekilde erişim engeli getirilmişti. Sabah 07.00’den bu yana sosyal medya platformlarına yönelik olarak ‘bant daraltama’ dediğimiz yavaşlatma uygulanıyor Dolayısıyla siyasi gelişmelere paralel bir süreç söz konusu.

Fakat bu durum, daha önceki uygulamalardan farklı. Çünkü anayasanın 22. maddesinde, ‘Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili mercinin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar. Aksi halde, karar kendiliğinden kalkar’ ifadeleri bulunuyor. Ama bu sebeplerden hiçbiri ortada yok.

'Kısıtlama tamamen keyfi ve siyasi'

İktidar, halkın haber ve bilgi edinme hakkını ‘keyfi’ bir şekilde engelliyor. Burada açık bir şekilde sansür amacı var. Bu, en son TÜSAŞ saldırısında olmuştu. O zaman da doğru değildi. Fakat bu sefer getirilen kısıtlama, diğerlerinden farklı olarak tamamen ‘keyfi’ ve ‘siyasi’ erişim engeli.”

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