İklim Kanunu TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi

Uzmanlara göre bu yasa, sanayi ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde karbon salınımının azaltılması için kritik bir dönüm noktası olacak.

MCT Technic’in Kurucusu Hacı Yılmaz: “Yeşil dönüşüm NOx sensörleri ile mümkün”

Türkiye’nin çevre politikalarına yön verecek bu gelişmeyi değerlendiren MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, iklim kanununun yürürlüğe girmesinin otomotiv sektörü için de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye’de üretilen ilk yerli vNOx sensörlerinin, karbon emisyonlarının düşürülmesinde stratejik bir rol oynayacağını vurguladı.

Yılmaz, “Sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi, yalnızca düzenleyici yasalarla değil, aynı zamanda bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak teknolojilerle desteklenmelidir. NOx sensörleri, motorlu taşıtların saldığı azot oksit emisyonlarını kontrol ederek, Avrupa’daki sıkı çevre standartlarına uyumu mümkün kılmaktadır. Türkiye’nin bu alanda ürettiği yerli çözümler, otomotiv sektörümüzün uluslararası rekabette güçlü bir konumda olmasını sağlayacaktır” dedi.

Yeni dönemde sanayi ve ulaşımda karbon emisyonları daha sıkı takip edilecek

İklim Kanunu kapsamında, sanayi ve ulaşım sektörlerinde karbon salınımı azaltılacak, emisyon ticaret sistemi kurulacak ve çevreci teknolojiler desteklenecek. Özellikle ağır vasıta ve endüstriyel motorlu taşıtlar için NOx emisyonlarının düşürülmesi, AB Yeşil Mutabakatı’na uyum açısından kritik bir gereklilik olacak.

Bu süreçte, MCT Technic’in geliştirdiği NOx sensörleri, otomotiv üreticileri için hem yasal zorunlulukları karşılayan hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlayan önemli bir teknoloji olacak.

Hacı Yılmaz, Türkiye’nin net sıfır karbon hedeflerine ulaşabilmesi için sanayinin çevreci dönüşümünü hızlandırması gerektiğini vurgulayarak şu sözleri ekledi:

“MCT Technic olarak, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. NOx sensörlerimiz, düşük karbonlu ve çevre dostu ulaşımın temel taşlarından biri olacak. Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, sanayi ve ulaşım sektörünün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunarak ülkemizi bu alanda küresel bir teknoloji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

İklim Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte Türkiye, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir sanayi politikaları konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu süreçte, yerli ve milli çevre teknolojileri hem Türkiye’nin çevresel taahhütlerini yerine getirmesinde hem de uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlamasında kritik bir rol oynayacak.