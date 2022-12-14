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İlaç fiyatlarına zam

İlaç fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 36,77 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İlaç fiyatlarını belirleyen 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise 19,39 lira oldu.

Haber Merkezi
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'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77  oranında artırıldı.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu.

Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

Sağlık Bakanı Koca, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" ifadesini kullandı.

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