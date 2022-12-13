Bakan Koca: İlaç sorununun çözümünü bir iki gün içinde göreceğiz

Meclisi’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 85 yaş üstüne tek hekim verilmesi ile ilgili uygulamaya koyacakları proje hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, “Bu projemiz önemli bir proje özellikle yaş alan çınarlarımızın hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak, sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bununla ilgili bir hekim, yanında bir hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekreterinde olduğu 250 kişiye hizmet veren bir birim oluşturulacak” dedi. Bu birimlerin ağırlıklı olarak hastanelerde olacağını anlatan Bakan Koca, “Uzaktan sağlık hizmeti için hekimle yaş alan çınarlarımız ilişkide olacak. Rapor ve benzeri bir takım uygulamalarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği, yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden bu hizmetin verilebileceği bir birim olarak çalışacak. Hastane ortamına gelinmesi gerekiyorsa yönlendirme ve organizasyonda da bu birim sorumlu olacak. Bu anlamda dünyadan farklı bir hizmetimiz olacak” dedi.

Projenin yeni sağlık çalışanı istihdamı gerektirip gerektirmediğine ilişkin soru üzerine Bakan Koca, “Hekim arkadaşlarımızla ilgili ilave bir istihdam olabilir ama sağlık çalışanları boyutuyla 85 bin alım içinde bu hizmet için gerekli sağlık çalışanları da alınmış oluyor” yanıtını verdi.

Bakan Koca, 6 yaşında evlendirilen çocuğun kemik yaşı raporuyla ilgili başlatılan soruşturmanın son durumunun sorulması üzerine , ”Bu konu anlatılan gibiyse neyi konuşacağız. Biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık, soruşturma titizlikle devam ediyor, sonuçlanınca açıklayacağız” yanıtını verdi.