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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı: Kimse Ayasofya’ya girmemeli, çökebilir!

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu. “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli” diyen Ortaylı “bin 500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek" dedi.

Haber Merkezi
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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı: Kimse Ayasofya’ya girmemeli, çökebilir!
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2020 yılından bu yana cami statüsünde olan Ayasofya’nın restorasyona alınması gerektiğini belirten uzmanlar, “böyle giderse yıkılacak” yorumları yapmaya devam ediyor.

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı da Cumhuriyet’ten Öznur Uğraş Çolak’a yaptığı açıklamalarda Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

"Taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ünlü tarihçi Ortaylı şu sözleri söyledi: 

“Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor. Belki sadece bu haliyle uzmanlar girebilir, muayyen günlerde din adamları girebilir ya da önemli kişilerle namaz kılınır. Böyle giderse ve bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir. 

"Müslümanı da Hıristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı"

Senede 2 milyon kişi ziyaret ediyor. 16. asırdan yani Mimar Sinan’dan bugüne statik olarak ciddi bir restorasyon yapılmadı. Mimar Sinan destekleri koyarak güçlendirdi zamanında o kadar. Müslümanı da Hıristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı.

Namaz mı kılmak istiyorsun o zaman Sultanahmet Camisi’nde ya da Süleymaniye Camisi’nde kıl namazını. Mimar Sinan’ın ekol camileri dururken neden Ayasofya? Geç Roma devrinden bin 500 yıllık çok hassas bir bina burası. Önceden yapılan restarosyonların temeli doğru ayarda değildir, üstüne titrenecek bir yer burası.”

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