İmamoğlu, Dünya Metrolar Zirvesi'nde konuştu: Raylı sistem ağı 2050'de 740 kilometreye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 1957 yılından bu yana dünya metro işletmecilerinin yöneticilerini bir araya getiren Uluslararası Toplu Ulaşım Birliği'nin (UITP) 100’üncü Dünya Metrolar Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

13-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2023 UITP Dünya Metrolar Zirvesi’nin ikinci günü etkinlikleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Şişli’deki özel bir otelde gerçekleştirilen zirveye, UITP Metro Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Brieuc de Meeùs, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, etkinliğin düzenleyicisi Metro İstanbul’un, bir İBB iştiraki olarak 1988 yılında kurulduğu bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:

“İstanbul'da raylı sistemler alanında güçlü yatırımlar yapıyoruz. Bugün kentimizdeki 328,7 kilometre olan raylı sistem ağı, umudumuz ve kararlılığımızla, 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. Göreve geldiğim günden bu yana, raylı sistemlerin kent içi hareketliliğin omurgası olması vizyonu ile kararlılıkla hareket ettik. Yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Çünkü hem böylesi kalabalık bir şehrin tek çözümünün bu yatırım olacağını biliyorduk hem de birçok yönüyle bunun şart olduğunu da biliyorduk. Başta iklim değişikliğiyle mücadele noktasında İstanbul'un üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, yine İstanbul'un bir deprem şehri olmasından ötürü böylesi bir güçlü ulaşım ağının İstanbul'a açısından bir yaşamsal şart ve ihtiyaç olduğunu biliyor ve bu kararlılığımızı bu yönde artırıyorduk.

4,5 yılda 47,3 kilometrelik hat

2024 yılı yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını raylı sistemlere ayırdık. 2019 yılından itibaren 1 milyar 550 milyon Euro kaynak bularak, çalışmaları yeniden başlatılan raylı sistem inşaatlarıyla birlikte, 4,5 yılda 47,3 kilometre uzunluğundaki hat hizmete alındı. 80,50 kilometre uzunluğunda toplam 6 raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. Temel hedefimiz; gelecek nesillere çok daha kolay, çok daha mutlu yaşayacakları bir şehir bırakabilmek. Özellikle küreselleşen dünyada, bugün tüm ülkelerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini de biliyorum. Dünyanın toplu ulaşım konusunda önemli çatı kurumlarından olan UITP’yi bu açıdan çok değerli bulduğumu ve birlikte hareket ettiklerinde, şehirler arasındaki bu önemli yatırımda doğru adımların atılmasına yoğun katkı sunacaklarına da inanıyorum. Ben, şehirlerdeki iş birliğini, dayanışmayı ve şeffaflığı çok seviyorum. Bu ülkeye yansıdığında daha da keyifli hale geliyor. Hele hele uluslararası boyutta bu dayanışma kanallarını ve iş birliği kanallarını açık tuttuğumuzda, iyi biliyorum ki dünya için de bu çok iyi bir pozisyon sağlıyor. Her buluşma, her dayanışma aslında dünya barışı için de dünyanın uzlaşabilmesi ve konuşabilmesi için de bir fırsat alanı.

Bu dayanışma ruhunu gösteren kurum ve kuruluşların her bir ferdini ben aynı zamanda birer barış elçisi olarak da görüyorum. Onun için 100 kez buluşmuş olmanın keyfini çıkarın, ama lütfen bunun sayısını artırmaktan da geri durmayın. Aynı zamanda bu yönüyle dayanışma içinde olan kurum ve kuruluşların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem motivasyon sağlama hem de yorulduklarında daha güçlü ayağa kalkma konusunda sağlam bir durak olduğunu, İstanbul'un her zaman yanınızda olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü aynı amaca hizmet eden profesyonellerin bir arada bulunup, deneyimlerini paylaşması çok önemli. Uluslararası ölçekte, ortak akılla yol planı yapmak değerli. Bu nedenle dünyanın en büyük metropollerinde olan İstanbul'un da bu anlamdaki adımlarını sizlerle paylaşmak ve sizlerin önerilerini dinlemek bizim için keyif olacak.

"İstanbul'un tadını çıkarmayı ve bolca para harcamayı unutmayın"

Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde, dünyanın aynı anda en fazla metro inşaatı sürdüren kenti olarak, UITP'nin, Dünya Metrolar Zirvesi'nin 100’üncüsüne ev sahipliği yapmak da bizim için hoş bir tesadüf ve bir mutluluk. Bu buluşmanın sürdürülebilir kent içi toplu ulaşımı geliştirmesi adına işlevinin farkındayım. Bu ölçekteki kuruluşların varlığı, şehirlerde bir araya gelmesi, paylaşımı, ülkeleri ve dünyayı daha yaşanabilir bir dünya haline getiriyor. Bu yönüyle, bu kararlılığınızın dünyadaki demokrasiye de paylaşıma, akla, bilime de birçok yönüyle katkı sunduğunu da ifade etmek isterim. Dünya Metrolar Zirvesi'nin kentimiz ve tüm dünya için, iyi ve doğru kararlar alınmasına, güzel iş birlikleri yapılmasına vesile olmasını diliyor, hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Çıktıları merakla takip edeceğim. Elbette lütfen toplantılarınızın dışında kalan zaman diliminde de İstanbul'un tadını çıkarmayı ve bolca para harcamayı unutmayın."