İmamoğlu İBB Meclisi'nde açtı ağzını yumdu gözünü: Seni adam yerine koymam ben!

İBB’nin Kasım Ayı 6. Birleşimi Olağan Meclis Toplantısı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partililer arasında ağız dalaşı yaşandı. İmamoğlu’nın belediye bütçesine ilişkin bir sunumu sırasında konuşmasını kesen AK Partililere sert tepki gösterdi.

İmamoğlu Ahmet Özer yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi

İmamoğlu, konuşmasında, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yerine kayyum atanmasını eleştirerek Özer'in serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

“Sen kimsin de terörist diyorsun adama?”

Konuşmasında, Özer’in gözaltına alınma şekline de tepki gösteren İmamoğlu, AK Parti sıralarından Özer’e yönelik söylenen 'terörist' ifadesi sonrası sinrlendi.

AK Parti sıralarına tepkisini dile getiren İmamoğlu "Sen kimsin de terörist diyorsun adama. Sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. Onun için dayanamadın 'hakimi nasıl sürdürdüğümüzü anlatayım" dedin. Ayıp! Zaten bu millete terörist diye diye seçim kazanacağınızı zannediyorsunuz. Geç o işi” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Utanacaksınız 65 yaşındaki adama söylediklerinizle ilgili utanacaksınız. Hakimi sonradan ekledin. Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Senin bir şey geldiğinde ben savunurum. Ama sen yapamazsın. Siyasi esaret bu. Ben yaparım” açıklamasında bulundu.

“Seni adam yerine koymam”

Gerçekleştirdiği konuşmada, "65 yaşındaki bir adamın evini sabah 5’te basıyorsun, eşinin yanından alıp hapse atıyorsun, planlıyorsun ve kayyum atıyorsun. Meclis seçsin yok, niye? Sebep ne?” ifadelerini kaydeden İmamoğlu, “Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bağırma oradan. Seni adam yerine koymam” dedi.

“Millete terörist demeyeceksin”

İmamoğlu, konuşmasının devamında, “Bu ülkenin Ahmak Davasını savunmaktan memnun musun? Millete terörist demeyeceksin Sayın başkanım ağzına o lafı kapatırlar yani millete terörist demeyecek.” ifadelerini kaydetti.