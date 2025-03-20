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İmamoğlu için öğrenciler ayakta! 9 ilde 20’ye yakın üniversitede eylemler sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. 9 ilde 20’ye yakın üniversitede öğrenciler ‘İmamoğlu’ eylemi yapıyor.

Haber Merkezi
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İmamoğlu için öğrenciler ayakta! 9 ilde 20’ye yakın üniversitede eylemler sürüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreci ile ilgili tepkiler büyüyor. Farklı illerde üniversiteliler sokaklara döküldü. İmamoğlu’nun gözaltı süreci ile ilgili öğrenciler tepkilerini protestolarla gösteriyor.

İmamoğlu için üniversiteler de ayakta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, diploması iptal edilen Prof. Dr. Aylin Ataay’a destek için dersleri boykot etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise öğrenciler, artan siyasi baskılara ve üniversitelere yönelik müdahalelere karşı protesto gerçekleştirdi. 

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de polis müdahalesine tepki göstererek yeniden yürüyüş düzenlemek için toplandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri birleşerek ortak bir basın açıklaması yapacak.

Eskişehir'de üniversite öğrencileri İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Eskişehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede çıktı. Avukatların da araya girmesinin ardından polis barikatı açıldı, öğrenciler Anadolu Üniversitesine kadar yürüdü.

İTÜ öğrencileri İmamoğlu için bir araya gelerek protesto yürüyüşüne başladı.

Ankara'da ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri protesto gösterisi düzenledi.

9 ilde 20’ye yakın üniversitede eylemler yapılacak

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, KTÜ ile Bartın ve Antalya’daki öğrenciler eylem yapacak. 

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