İmamoğlu 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanıyor: Dava ertelendi

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 7 sanığın avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki kimi sanıkların farklı bir dosyada yine sanık olarak yer aldıklarını ve iki dosya arasında irtibat bulunabileceğini belirterek, tarafına tebliğ edilecek dosya ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Savcı, dosyaları inceledikten sonra esasa ilişkin mütalaasını vereceğini ifade etti.

Dosyanın cumhuriyet savcısına tebliğine karar veren mahkeme, bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklamak üzere savcıya son kez süre vererek duruşmayı erteledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan açıklama

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun bir duruşmasından daha çıktıklarını belirterek, Türkiye'deki hakimlerin ve adaletin varlığına inanmak istediklerini ifade etti.

Davanın 2015'te yapılan bir ihaleye dayandırılmaya çalışıldığını ve Danıştay soruşturma izni vermediği halde iddianamenin ihaleden 7 yıl sonra düzenlendiğini söyleyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 8. duruşmasını gördük. Bu duruşmalarda bilirkişi heyetleri kamu zararı olmadığını, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun süreçlerde bir dahli bulunmadığını açık şekilde ortaya koydu. Aslında açılmaması gereken bu dava 5. duruşma itibarıyla sonuçlanmıştı. Şu anda bu davanın savcılığını yapan kişi 2 Ekim'de hazır olmadığı gerekçesiyle mütalaa vermedi. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi. Bu kez aynı savcı rapor alarak davaya girmedi. Yerine gelen savcı hazır olmadığı için mütalaa vermedi. Bugün söz konusu dava ve dosyayla hukuki ve fiili irtibatı olmayan bir dosyayı gerekçe göstererek savcı bu iki dosyanın birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Oysa bu dosya ve o dosya yıllardır beraber bu mahkemede görülüyor."

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı CHP'li belediye başkanları da takip etti.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.