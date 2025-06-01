İmamoğlu, iş dünyasına seslendi: Susmayın, korkmayın, çekinmeyin

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına seslendi.

İş dünyamızın değerli temsilcileri;



Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz.

Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz.

Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz.

Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz.

Biliyorum haksız, hukuksuz… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 1, 2025

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "İş dünyamızın değerli temsilcileri; Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz" dedi.

"Ama sizler de şunu çok iyi bilin: Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor" diyen İmamoğlu, "Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek. Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim."