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Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda!

Brent petrol ve dolar kurundaki yatay hareketlilik nedeniyle son haftalarda akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidilmezken, temmuz ayı itibarıyla yapılacak ÖTV zammının pompaya etkisi ortaya çıktı. Muhtemel enflasyon verileri dikkate alındığında benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılacak artışın detayları belli oldu.

Haber Merkezi
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Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda!
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Türkiye'de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon rakamlarını bekliyor. 

Söz konusu rakamlar maaşlardaki artış oranını belirlerken, birçok masraf kaleminde de yapılacak zamlar için referans olacak. 

Öte yandan TÜİK tarafından duyurulacak yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE), akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV vergisinin zam oranını belirleyecek. 

Gazeteci Olcay Aydilek, bu dönemde yüzde 13 gelmesi beklenen ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87, motorine 1,75 TL ve LPG'ye 80 kuruş ÖTV zammı yapılacağını belirtti. 

3 Temmuz'da belli olacak

Maaşların ve hizmet bedellerinin fiyatlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesinlik kazanacak. 

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