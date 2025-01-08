İmamoğlu: Niyeti kötü olup da kim "pışıktan" alındıysa umurumda değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 7 yıl hapis ve siyasi yasak talep edilen davadan projelere, güncel siyasetten CHP içindeki tartışmalara kadar bir çok konuda gündemi değerlendirdi.

"Bizim bu davamız 733. gününden gidiyor, şaka gibi"

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan İmamoğlu, hakkında açılan davaya ilişkin "Bu meselenin artık trajikomik bir hale geldiğini söylemek lazım. Türkiye'de davanın bir süre ortalaması vardır. Şu sürede bu dava sonuçlanır, bazı hukuki terimleri de aklımda tutamıyor olabilirim. İşte; 400 günde dava sonuçlanır. Bizim bu davamız 733. gününden gidiyor, şaka gibi" dedi.

Danıştay'ın 'soruşturmaya gerek yok' kararına rağmen müfettiş görevlendirildiğini ifade eden İmamoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"Bula bula bunu buldular"

2015'te Beylikdüzü'nde 280 bin TL civarında bir bedeli olan ihaleden dolayı, ihaleye fesat karıştırmak gibi bir suçtan bize soruşturma süreci var. Bu konu Danıştay'dan bize ve kurumdaki diğer çalışanlara "Soruşturmaya gerek yoktur" kararı çıkmış olmasına rağmen 2021 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adrese teslim yolladığı bir müfettişle gelip, hatta benim 30 yıllık şantiyelerime, 25 yıllık inşaatlarımın dosyalarını dahi isteyerek, acaba "Ne bulabilirim?" diye, bula bula bunu buldular.

"Buradan bir dava açtırdılar, zorlama bir davadır"

Buradan bir dava açtırdılar, zorlama bir davadır. Bir savcılık üzerinden dava açıldı. Bu da görülmeye başlandı. Ekim ayında ilk mütalaası beklenilen savcı orada mütalaa vermedi, süre istedi. 40 güne yakın uzatıldı süresi ama yine vermedi. Kasım ayında rapor aldı. Yine bir 40-45 gün uzatıldı. Ocak ayının başında yani bugün bu seferde "Hazır değilim" dedi. Ne hikmetse bu sefer 90 günün üzerinde 11 Nisan'a galiba süresi uzatıldı.

"Bundan üzüntü duyuyorum, gerçekten üzüntü duyuyorum"

Birinci diyorum ki bundan memnun olan siyasetçiler olabilir. Bu aslında bir siyasetçiye kötülük yapan, vicdanı işlediğinde vatandaşımızın haksızlık, kötülük yapılan insana sahip çıkma huyu vardır. Ben şimdi bu mağdur edebiyatını sevmiyorum. Bundan üzüntü duyuyorum, gerçekten üzüntü duyuyorum. Bazen yüzüme vuruyor. Bu cennet vatanda bu güzel ülkede, iyi yetişmiş insanlarının bolluğunun olduğu bir ülkede biz buna neden maruz kalıyoruz.

"Artık bazen unutuyorum"

Bir yargı kılıcı niye Ekrem İmamoğlu'nun başının üstünde sallansın isteniyor? Malum bir tanede istinafta bir mahkeme var. Artık bazen unutuyorum, orada öyle bir şey olduğunu. Zaten unutmazsam işimi yapamam. Bugünkü davayı bile bana avukatım dün hatırlattı. Yani benim gündemimim dışında sonuçta arkadaşlarımız takip ediyor. Ne yazık ki sonuçlanmadı. 733. günden giden bir davanın içindeyiz. Niye 90 gün uzatıldı? Üçüncü kez mütalaa vermeyen savcıya "Ya kardeşim 20 gün sonra getir" niye denmedi?

"Bilirkişi raporlarının tamamı lehimize"

Zihinde bunları sorguluyorum. Bilirkişi raporları bir tane ile yetinmediler, başka bilirkişi raporu da istediler. Bilirkişi raporlarının tamamı lehimize. Yani bu dosyada hiçbir şey yoktur İmamoğlu ve çalışanları aleyhine. Bilirkişi raporlarına rağmen savcı mütalaasını veremiyor. İlk başta 7 yıl hapis cezası ve siyasi yasak olarak gündeme gelen bir dosya.

"Niyeti kötü olup da kim "Pışıktan" alındıysa umurumda değil"

Niyeti kötü olup da kim "Pışıktan" alındıysa umurumda değil. Ama orada verdiğim mesajı zaten konuşmayı dinlerlerse aslında hedefin ne kadar önemli olduğunu ve bizim mutlak başarılı olmamız gerektiğini, bununda elbirliği, omuz omuza olması gerektiğini... Partili arkadaşlarımda mesaj vererek, belediye başkanı arkadaşlarıma da 7/24 çalışarak mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım.

Silivri'de bugün toplam toplam bedeli 1 milyar 700 milyon olan olağanüstü bir altyapı projesinin temel atmasını yaptık, İSKİ'nin ve bunun ilavesi olarak dedim ki arkadaşlar; Bakın bu arkadaşlarıma çelme takmak isteyenler ya da onların ayağını kaydırmak isteyenler olabilir.

"Onlara "Pışık" diyorum"

Bu niyette olanlara ne partililerimiz fırsat verir ne de vatandaşlarımız. Bu kötü niyetli insanlara diyorum ki durun bundan vazgeçin. Onlara "Pışık" diyorum.