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İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Eğitim desteğinin ilk taksiti hesaplara geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 bin TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nin ilk taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Eğitim desteğinin ilk taksiti hesaplara geçti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nin yatırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, “15 bin tl'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti hesaplarınıza yattı” dedi.

 "15 bin TL'lik desteğin ilk taksiti yatırıldı"

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Sevgili gençler, 15 bin TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti hesaplarınıza yattı. İBB olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz, derslerinizde başarılar. Güle güle harcayın. Sağladığımız diğer olanakları da mutlaka takip edin, faydalanın.”

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