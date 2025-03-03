İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla ön seçim kararı aldı. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek olan ön seçime, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girecek.

İlk durağı İzmir

İmamoğlu, ön seçim öncesi sahaya inme kararı aldı. 23 Mart’a kadar birçok kentte çeşitli programlara katılacak. İmamoğlu'nun ilk durağı ise İzmir.

İmamoğlu’nun İzmir programı

İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü İzmir’e gelecek. İzmir’de, iş dünyasından STK temsilcilerinden, kanaat önderlerinden ve partililerden oluşan davetlilere seslenmesi planlanıyor.

Programda bir değişiklik olmazsa İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13:00'de beş bin kişilik Karşıyaka Spor Salonunda partililere seslenecek.

İmamoğlu’nun İzmir’deki programının ardından öğle saatlerinde başka bir şehre geçmesi bekleniyor. İmamoğlu’nun, ön seçim tarihi olan 23 Mart’a kadar her gün iki ilde çalışma yapması planlandı.