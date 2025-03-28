İmamoğlu protestoları: İstanbul'daki tutuklu sayısı 263'e yükseldi

19 Mart’ta başlayan protestolar nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınan 134 kişinin işlemleri tamamlandı.53 kişi tutuklanırken 63 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 18’ine ev hapsi verildi. Protestolar nedeniyle İstanbul’da tutuklananların sayısı 263’e ulaştı.

Öte yandan dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260’ının tutuklandığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İBB ve bazı ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakında gözaltı kararı verildi.

23 Mart’ta İmamoğlu’nun yanısıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil 51 kişi tutuklanmıştı. Üç başkan görevden uzaklaştırıldı, Şahan ‘terör’den tutuklandığı için Şişli Belediyesi’ne kayyım atandı.

Gözaltıların başladığı gün üniversite öğrencilerinin başını çektiği protestolar farklı illere yayılmıştı.