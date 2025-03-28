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Bakan Tunç: Bursa'daki otel yangınıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki otel yangınıyla ilgili 4 şüphelinin tutuklandığını 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Bursa'daki otel yangınıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
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Geçtiğimiz gün 1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, yangın çıktı. Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bakan Tunç: 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı

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