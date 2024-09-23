Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Üsküdar Meydanı’ndaki etkinlikle sona erdi. Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas konuşma yaptı.

“Hedefimiz alışkanlıklarımızı değiştirmek”

İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yaptığı konuşmada, “Amacımız, şehirde daha fazla hareketlilik sağlamak. Yürümeyi, bisiklet kullanmayı ve toplu taşımayı teşvik ediyoruz” dedi. Ayrıca İBB Başkanı, İstanbul’un toplu taşımadaki en büyük hamlesinin raylı sistemler olduğunu vurguladı.

İBB Başkanı, raylı sistemlerin çevreci ve maliyeti yüksek yatırımlar olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımızdan toplu taşımaya yürüyerek ulaşmalarını talep ediyoruz. Bu şekilde emisyon salımını azaltıp, ulaşımı daha verimli hale getirebiliriz” dedi.

"Salacak’ın yeni halini gördüm, vallahi bayıldım"

Ayrıca İmamoğlu, konuşmasında Salacak’ın yeni haline övgüde bulundu. İmamoğlu, “ Salacak’ın yeni halini gördüm, vallahi bayıldım. Çünkü insanlar cıvıl cıvıldı. Daha önce işgal altındaydı ve ne yazık ki kullanılmaz durumdaydı. Yeter ki paylaşımlı alanlarımız artsın, insanlarımız bir araya gelsin, etkileşimleri fazlalaşsın. Bu tür kamusal alanlar şehre değer katıyor” dedi. Ayrıca, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu’nu da yenileyip vatandaşların kullanımına sunduklarını ekledi.

İmamoğlu, Büyükçekmece sahilinin de katılımcı bir yaklaşımla yenilendiğini vurguladı. İBB Başkanı ayrıca, “Belediye başkanları, vatandaşı süreçlere dahil etmeli. Bu, şehirlerin daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlar” dedi.